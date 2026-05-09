Diyarbakır'da Kayıp Yakınlarının Eylemi 900'üncü Haftada... CHP'li Tanrıkulu: "Dua Edeceğiniz, Bir Mezar Taşına Mutlaka Sizi Kavuşturacağız"

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da "Kayıplar bulunsun failler yargılansın" eyleminin 900'üncü haftasına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "27 Mayıs 1995'ten bu yana geçen zaman adaleti gerçekleştiremedik. Size söz olsun. Yarın Anneler Günü. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Bize de ant olsun. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. Er veya geç yerine getireceğiz. Adaleti gerçekleştireceğiz. Dua edeceğiniz, bir mezar taşına mutlaka sizi kavuşturacağız" dedi.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından 1995'te başlatılan "Kayıplar bulunsun failler yargılansın" eyleminin 900'üncü haftasında bir araya gelenler fotoğraflarını taşıdığı kayıplarının akıbetini sordu.

Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda bulunan İnsan Hakları anıtı önünde yapılan 900'üncü haftadaki eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Eylemde söz alan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serr Bucak Küçük, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kayıp yakınlarıyla, kayıp aileleriyle, annelerimizle bir araya geldiğimizi, bunun bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğu daha da büyüteceğimizi söylemek için bugün buradayım" dedi.

"BU KARANLIK DÖNEMİ BİZLER AYDINLATACAĞIZ"

1990'lı yıllarda yaşanan karanlık olayların aydınlatılması gerektiğini ifade eden Bucak, şöyle konuştu:

"Arjantin'deki Plaza de Mayo Annelerinden Galatasaray Meydanı'ndaki Cumartesi Annelerine kadar ve bugün Diyarbakır'da 900'üncü haftayı dolduran kayıp yakınları, faili meçhul yakınları, onların aileleri, onların ailelerinin nöbetlerinin ne kadar kıymetli ne kadar önemli ne kadar bu ülkenin hakikati olduğunu ne yazık ki göstermek için bir aradayız. 90'lı yılların karanlık güçlerinin, 90'lı yılların karanlık siyasetinin ne yazık ki bugünleri aydınlatmaya cesareti yok. Ama bu cesaret kayıp yakınlarında, faili meçhul yakınlarında, annelerimizde ve insan hakları alanında çalışma yürüten ve bir hak mücadelesi veren bir varlık mücadelesi veren bizlerde, toplumumuzda, Kürt ve Türk halkında var. Bu aydınlığı bizler getireceğiz. Bu karanlık dönemi bizler aydınlatacağız."

"ONLAR HALA EVLATLARININ YAKINLARININ MEZARLARINI, KEMİKLERİNİ BULAMADILAR"

"Kayıplar bulunsun failler yargılansın" eylemine katılımın sağlanması çağrısında bulunan Eş Başkan Bucak, "Bu insan hakları anıtının önünde bu kalabalığın daha büyümesi lazım. Bu kentte yaşayan üniversiteli gençlere, örgütlenmek isteyen gençlere, genç kadınlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu meydanda her cumartesi saat 12'de kayıp yakınları bir araya geliyor. Onlar hala evlatlarının yakınlarının mezarlarını, kemiklerini bulamadılar. Bu çağrıya siz de katılın. Bu anmaya siz de katılın. Bu nöbeti büyütmeye siz gençler öncülük edin demek istiyorum. Bütün kayıp yakınlarının ve kaybettiklerimizin önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum" ifadelerini kullandı."

"27 MAYIS 1995'TEN BU YANA GEÇEN ZAMAN ADALETİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, kayıplar için adaleti sağlayacaklarını söyledi. "Faili meçhul cinayetler, zorla kaybedilmeler, kurulamayan taziyedir, bitmeyen yastır, gerçekleşmeyen adalettir, her gün devam eden dünyanın en ağır işkencesidir" diyen Tanrıkulu, "Bu annelere bu meydanlarda çok söz verdik. Ama maalesef 31 yıl oldu. 27 Mayıs 1995'ten bu yana geçen zaman adaleti gerçekleştiremedik. Size söz olsun. Yarın Anneler Günü. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Bize de ant olsun. Bu sözümüzü yerine getireceğiz. Er veya geç yerine getireceğiz. Adaleti gerçekleştireceğiz. Dua edeceğiniz, bir mezar taşına mutlaka sizi kavuşturacağız. Aramızdan çok ayrılan oldu şimdiye kadar. Başta Berfo Ana olmak üzere, Cemil Kırbayar'ın annesi olmak üzere onlara bu sözümüzü yerine getiremedik. Ama bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Beraber gerçek barışı inşa edene kadar adaleti gerçekleştirene kadar da ortak mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.