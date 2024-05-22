Diyarbakır'da Kelebek ve Çiçek Fotoğrafçılığı Yapan Öğretmen - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kelebek ve Çiçek Fotoğrafçılığı Yapan Öğretmen

Diyarbakır\'da Kelebek ve Çiçek Fotoğrafçılığı Yapan Öğretmen

Diyarbakır'da bir ilkokul öğretmeni olan Muhammed Yalçın, 12 yıldır kelebek ve çiçekleri fotoğraflayarak kayıt altına alıyor. Yalçın, doğada keşfettiği onlarca endemik kelebek ve bitki türünün fotoğraflarını çekerek uluslararası platformlarda paylaşıyor. Ayrıca, Diyarbakır'ın biyolojik çeşitliliğinin zengin olduğunu ve doğa tutkunlarını bu bölgeye davet ettiğini belirtiyor.

22.05.2024 13:15
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Diyarbakır'daki bir ilkokulda öğretmenlik yapan Muhammed Yalçın, 12 yıldır kelebek ve çiçekleri fotoğraflayarak kayıt altına alıyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sınıf öğretmeni olarak başladığı mesleğini daha sonra merkezde Ali İhsan Arslan Görme Engelliler İlkokulunda sürdüren Yalçın, kelebek ve çiçeklere olan çocukluk merakını fotoğrafçılıkla birleştirdi.

Hobi olarak başladığı fotoğrafçılıkta kendini geliştiren Yalçın, mesleğinden arta kalan zamanlarında ekipmanlarını alarak doğada kelebek ve çiçek türlerinin fotoğraflarını çekiyor.

Yalçın, 12 yılda Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da onlarca endemik kelebek ve bitki türünü kayda aldı.

Muhammed Yalçın'ın çektiği fotoğraflar, kendi sosyal medya hesaplarının yanı sıra fotoğrafçıların paylaşım yaptığı uluslararası platformlarda da yer alıyor.

Yalçın, AA muhabirine, kelebek ve çiçeklere olan ilgisinin çocukluk döneminden itibaren kelebeklerin peşinden koşmasıyla başladığını söyledi.

İlk görev yerinin bir köy okulu olduğunu, göreve başlar başlamaz bir fotoğraf makinesi aldığını ifade eden Yalçın, doğada çiçekleri ve kelebekleri çekmeye başladığını belirtti.

Türleri keşfettikçe ilgisinin daha da artığını anlatan Yalçın, "12 yıldır kelebek ve çiçek fotoğrafçılığı yapıyorum. Özellikle soğanlı bitkilere ilgim fazla. Türkiye'deki kayıtlı kelebek türlerinden 165'ini çektim. Bunların çoğu da Diyarbakır'da var." dedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsalında kayalıkların dibinde gördüğü sarı renkli ters lalenin fotoğraflarını, bu alanda uzman akademisyenlerle paylaştığını bildiren Yalçın, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos, Dr. Cahit Çeçen ve Uzman Biyolog Veysel Sonay türle ilgili çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Çalışmalar sonucunda ters lalenin daha önce literatürde olmayan yeni bir tür olduğunun belirlendiğini ifade eden Yalçın, çiçeğe Çermik lalesi ismi verildiğini, bu keşif sayesinde Türkiye'deki ters lale türünün 53'e yükseldiğini anlattı.

"Diyarbakır'ın biyolojik çeşitliliği çok zengin"

Diyarbakır'ın biyolojik çeşitlilik olarak çok zengin olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Özellikle Diyarbakır'ın kuzeyi dağlık. Buralarda bitki ve kelebek türleri başta olmak üzere diğer türlerde de çeşitlilik var. Doğa tutkunlarını buraya çağırıyoruz. Diyarbakır'ın biyolojik çeşitliliği çok zengin. Burada fotoğraflayabilecekleri çok muazzam türler var. Türkiye'nin en güzel türlerinden olan 'Dicle güzeli kelebeği' var. Hevsel Bahçeleri özellikle kuş türleri bakımından çok zengin. Kuş fotoğrafçılığı yapılacak en özel yerlerden biri. Hevsel Bahçelerinde bitki ve kelebek açısından çok tür var. Dicle güzeli dediğimiz tür de yurt dışından geliyor ve burada konaklıyor."

Özellikle kelebek türlerinin çoğunun ilkbahar aylarında bölgeye geldiğini, haziran ve temmuz ayında sayılarının arttığını anlatan Yalçın, bu dönemlerde çekim yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

Bölgede soğanlı süs bitkisi olabilecek çok değerli türlerin de bulunduğunu dile getiren Yalçın, "Ters laleler, orkideler, normal laleler, çiğdemler var. Bitki türleri olarak da bayağı zengin." dedi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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