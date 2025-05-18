Diyarbakır'da Kırtasiye Yangını

DİYARBAKIR'da bir kırtasiyede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kırtasiye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 7'nci Cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın altındaki kırtasiyede henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırtasiyenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,