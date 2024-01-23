 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

Diyarbakır'da meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağmur kısa sürede etkisini attırdı. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafikte aksamalar meydana geldi.

Diyarbakır\'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu
23.01.2024 - 22:59,
Abone Ol

Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağmur kısa sürede etkisini attırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vatandaşların kuvvetli yağışa karşı duyarlı olmasını duyurmuştu. Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan yağış, öğlen saatlerinde etkisini attırırken, bazı noktalarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor dakikalar yaşattı. Vatandaşlardan kimisi uyarıları dikkate alarak tedbirli bir şekilde dışarı çıkarken, trafikte yoğunluk nedeniyle aksamalar oluştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Hava Durumu, Doğal Afetler, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kısa süreli sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement