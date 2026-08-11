Diyarbakır'da Kitap Okuma Etkinliği
Yeşilay, Dünya Kitapseverler Günü'nde Diyarbakır'da açık hava kitap okuma etkinliği düzenledi.
Diyarbakır'da Yeşilay tarafından "Dünya Kitapseverler Günü" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Yeşilay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar açık havada kitap okudu.
Kitap okuma etkinliğinin ardından Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Hünerli'nin moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.
Program, katılımcıların çay sohbetiyle sona erdi.
Kaynak: AA
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