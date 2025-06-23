Diyarbakır'da Konteyner Kent Boşaltılıyor

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentte afetzedeler için hazırlanan konteyner kentte, kullanım süresi dolan ve tahliye işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısında Vali Zorluoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, depremzedeler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde konteyner kentin kurulduğunu anımsattı.

Vali Zorluoğlu, konteyner kente afetzedelerin kullanımı için 619 konteynerin hizmete girdiğini ve süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla konutları tamamlanan ve mağduriyeti giderilen birçok vatandaşın konteyner kenti tahliye ettiğini belirtti.

Yaklaşık 40 gün önce kalan ailelerin tahliyesi için de yasal bildirim yapıldığı bilgisini paylaşan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Son süreçte konteyner kentte, 686 kişi kalıyor. Bunlardan 31 aile evleri ağır hasar gören ve konut hak sahibi. Normalde 31 ailenin evleri tamamlandı, anahtar teslimi de yaptık. Fakat Oğlaklı'daki evlerine taşınmadılar. Okullarından dolayı mağdur olmamaları için süre verdik ve okulların kapanmasını bekledik. Dolayısıyla kendilerine ev verilmiş olmasına rağmen 31 aile konteyner kentte yaşıyor. Bu 31 aileden 2 aile anahtarlarını bile kabul etmiyor. Dolayısıyla evlerin teslimi yapılır yapılmaz çıkmaları gerekiyordu. Resmi tebligatlarını 40 gün önce yaptık. Diğer ailelerden 22'sinin de evleri ya az hasarlı ya da hasarsız. Yani evlerine taşınabilirler bir mahsuru yok. Bunlardan 94 tanesi de kiracı aile. Yani deprem olduğunda zaten kiradaydılar. Yine aynı statüde konteyner kenti boşaltıp, hayatlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Burada bulunan ailelerin şimdiye kadar burayı boşaltması gerekiyordu."

Diğer depremden etkilenen illerde olduğu gibi Diyarbakır'da da konteyner kentlerin boşaltılıp, mevcut konteynerlerin bakımdan geçirilmesi gerektiğini aktaran Zorluoğlu, "Biz artık süremizin de sonuna geldik. Yarın itibarıyla oranın elektriklerini kesmek zorunda kalacağız. Yarın itibarıyla elektrik hizmeti bunlara verilmeyecek. Elektrik ve su hizmetleri şimdiye kadar ücretsizdi. Bu AFAD bütçesinden karşılanıyordu. Dolayısıyla ücretsiz elektrik, su, taşıma hizmetlerini artık veremeyeceğiz. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde orada kalanları tahliye etmek istiyoruz." diye konuştu.