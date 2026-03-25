Diyarbakır'da Kumarla Mücadele Semineri

DİYARBAKIR Adliyesi'nde 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' semineri düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliye toplantı salonunda 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' semineri düzenlendi. Seminere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kurt, Aklama Bürosu Cumhuriyet Savcısı Alper Yaser Efil, Bilişim Suçları Bürosu Cumhuriyet Savcısı Buğra Turan Omuzlu, 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Damla Erçıktı Yaralı, 4'üncü Sulh Ceza Hakimi Nihat Ağaççı, Baro Başkanı Av. Abdulkadir Güleç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ünal Tolga Katı, hakim ve savcılar katıldı.

'TEKNOLOJİNİN OLUMLU YANLARININ DIŞINDA OLUMSUZ YANLARI DA ÇOKTUR'

Seminerde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemal Kurt, "Günümüz çağında teknolojinin gelmiş olduğu aşamanın hayatımıza birçok kolaylık sağladığını gözlemlerken, ne yazık ki bu ilerlemenin olumsuz yönleri olduğunu, bireylerin ve toplumun aleyhine sonuç doğurabilecek tarzda kullanıldığını da yakından takip ediyoruz. Uluslararası sorun haline gelen ve ülkelerin en üst seviyede mücadele ettiği boyutlara ulaşan yasa dışı bahis ve kumar oyunları, devletlerin ekonomik politikalarını olumsuz etkilemekte, vergi kayıplarına yol açmakta ve daha önemlisi ne yazık ki birçok vatandaşımızın istikbalini karartmakta, aile bütünlüğünü ve huzurunu bozmakta, masum vaatlere inandırılarak tuzağa düşürülen genç kardeşlerimizin umutlarını ve geleceğini yok etmektedir. Çok sayıda vatandaşımızı ekonomik zorluklara maruz bırakmakta ve bu buhrandan kurtulamayanların intihar etmesine yahut bu amaçla başka bir suç işlemesine yol açarak birçok haneye acı düşürmekte, böylece toplum ve kamu düzenini bozmaktadır. Olumsuz etkileri saymakla bitmeyecek olan bu suçlarla etkin ve hızlı bir şekilde mücadele etme konusunda bizlere çok önemli sorumluluk ve görev düşmektedir. Bu doğrultuda vazifemizi en iyi şekilde yapmamız halinde birçok genç kardeşimizin istikbalinin yok edilmesine engel olacağımız gibi, mağdur olan bireylerin de haklarını koruyarak suç ve suçluyla mücadelede başarılı bir yol kat etmiş ve kamu düzeninin sürekliliğine hizmet etmiş olacağız" dedi.

'YASADIŞI BAHİSİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YURTDIŞI MERKEZLİDİR'

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dönemde yasadığı bahisle mücadelenin öneminden bahseden Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç, "Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetleri artık yalnızca bireysel bir sorun olmaktan çıkmış; ceza hukuku, idari düzenlemeler, finansal denetim ve uluslararası iş birliğini gerektiren çok katmanlı bir mesele haline gelmiştir. Erişim engellemeleri, faillerin tespiti ve özellikle mali hareketlerin izlenmesi noktasında MASAK tarafından yürütülen çalışmalar, mücadelenin finansal boyutunu güçlendirmektedir. Diğer yandan, şans oyunlarının devlet kontrolü altında yürütülmesi ve yasal bahis sistemlerinin güçlendirilmesi de tartışılması gereken önemli başlıklardan biridir. Unutmamak gerekir ki yasa dışı bahis faaliyetlerinin önemli bir bölümü yurt dışı merkezlidir. Bu durum, ulusal hukuk mekanizmalarının tek başına yeterli olmasını zorlaştırmakta; uluslararası iş birliğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Adli yardımlaşma, veri paylaşımı ve ortak operasyonlar bu mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır" diye konuştu.

Toplantının kalan kısmı basına kapalı gerçekleşti.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,