Diyarbakır'da Kurban Bayramı Güvenlik Tedbirleri

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 5 bin 767'i polis, 13 bin 193'ü jandarma olmak üzere 18 bin 960 güvenlik görevlisi görev alırken, uygulamalarda insansız hava aracı (İHA) 144 drone ve çok sayıda helikopter kullanılacak.

Diyarbakır Valiliği, Kurban Bayramı'nda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla alınan tedbirleri açıkladı. Açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayramı huzur ve güven ve içerisinde geçirebilmesi amacıyla güvenlik, ulaşım ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için valilik tarafından gerekli tedbirler alındığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü görev alanında trafik ekipleri, asayiş timleri, yaya devriyeler ve yunus ekiplerinden müteşekkil, helikopter ve dronlarla da desteklenecek toplam 5 bin 767 personel görev alacağı bildirildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ise bayram boyunca 118 noktada toplam 13 bin 193 personel, bir İHA, 144 drone ve çok sayıda asayiş, komando ve uygulama timi görev başında olacağı bildirilen açıklamada, şehir giriş-çıkışları ve ana güzergahlarda denetimler artırılarak trafik güvenliği en üst seviyede sağlanacağı ifade edildi

Açıklamada, sağlık alanında ise bin 620 sağlık personeli ve 119 ambulans ile acil sağlık hizmetleri 24 saat vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi.