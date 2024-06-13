Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan kontrolleri yapılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan kontrolleri yapılıyor

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda satılacak olan 115 bin kurbanlık için 5 ayrı noktada kurulan satış alanına gidecek olan besicilerin ve hayvanların kontrolleri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılıyor.

13.06.2024 11:22
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DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nda satılacak olan 115 bin kurbanlık için 5 ayrı noktada kurulan satış alanına gidecek olan besicilerin ve hayvanların kontrolleri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapılıyor. Ekipler, besicilerin veteriner sağlık raporu, dezenfeksiyon belgesi, kulak küpesi ve nakil belgesi ile hayvan taşıma pasaportlarının kontrolünü yapıyor.

Kentte Kurban Bayramı öncesi kurban satışı yeri olarak 5 nokta belirlendi. Bu yıl kentte 37 bini büyükbaş, 115 bin hayvanın kurbanlık olarak hazır olduğu öğrenilirken, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi(HAYDİ), kentte kırsal alandan getirilen küçük ve büyükbaş hayvanlar için uygulama timi kurdu. Silvan, Elazığ ve Mardin kara yolu ile kente giriş ve çıkış yapanların kontrolü kurulan uygulama noktalarında jandarma ekipleri tarafından sağlanıyor. HAYDİ ekiplerine ilçe jandarma komutanlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek sağlıyor. Ekipler, kontrol noktalarında kuleden yolu izleyip uygulama yapan ekiplere bildirdikten sonra, gelen besicilerin veteriner sağlık raporu, dezenfeksiyon belgesi, kulak küpesi ve nakil belgesi ile hayvan taşıma pasaportlarının kontrolü yapılıyor. Yapılan çalışma ile kaçak satışların kent girişinde engellendiği öğrenildi. Sürücülerden Süleyman Biçim, yapılan uygulamanın kendileri için de çok iyi olduğunu belirterek, "Komutanlara teşekkür ederim. Kurbanlıkların sağlıklı gelmesi için faydalı bir çalışma" dedi.

Haber ve Kamera: Burak EMEK, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi hayvan kontrolleri yapılıyor - Son Dakika

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