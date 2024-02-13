Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır\'da kuvvetli yağış uyarısı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gece yarısından sonra Diyarbakır'da kuvvetli yağışların beklendiği ve bu durumun ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi. Halkın dikkatli ve tedbirli olması istendi.

13.02.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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Diyarbakır'da kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'da beklenen yağışların gece yarısından sonra yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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