Diyarbakır\'da Kuyumcu İş Yerinde Darbedildi

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iş yerinde darbedilmesi sonucu yaralanan kuyumcu, tedavi altına alındı.

Bağcılar Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten E.T, iş yerine gelen 2 kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle darbedildi.

Saldırıda başından yaralanan E.T, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.