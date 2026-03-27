Diyarbakır'da Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Aranıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudaki altınları silah zoruyla gasbetmeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikahmet Mahallesi Melikahmet Caddesi'nde V.A'ya ait bir kuyumcuya silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli girdi.

Silah doğrultarak iş yeri sahibini kasadan uzaklaştırmak isteyen şüpheliler ile V.A. arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında bir şüpheli vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi çaldı. V.A'nın çabasına rağmen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen soygunun ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

