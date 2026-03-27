Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kuyumcu Soygunu: İki Şüpheli Aranıyor

27.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Sur'da kuyumcuya giren iki maskeli şüpheli, silah zoruyla altınları çaldı. Polis arıyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudaki altınları silah zoruyla gasbetmeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Melikahmet Mahallesi Melikahmet Caddesi'nde V.A'ya ait bir kuyumcuya silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli girdi.

Silah doğrultarak iş yeri sahibini kasadan uzaklaştırmak isteyen şüpheliler ile V.A. arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında bir şüpheli vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi çaldı. V.A'nın çabasına rağmen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen soygunun ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren şüphelilerin, iş yeri sahibi V.A'ya silah doğrultması, V.A. ile şüpheliler arasında yaşanan arbede, bir şüphelinin vitrindeki altınları aldığı sırada V.A'nın önlemeye çalışması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Polis, Sur, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:54:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.