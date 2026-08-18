Diyarbakır'da Kuyumcular Saldırılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuyumcular Saldırılara Tepki Gösterdi

Diyarbakır\'da Kuyumcular Saldırılara Tepki Gösterdi
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Diyarbakır'da oda başkanları, iş yerlerine yönelik silahlı saldırılara karşı basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da oda başkanları son dönemde bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bazı esnaf katıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasında basın mensuplarına açıklama yapan Oda Başkanı Özer Sanal, dün saat 05.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde kendisine ait kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Kuyumcu esnafı olarak bugün saldırılara tepki amacıyla kepenk kapattıklarını belirten Sanal, olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini, gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını söyledi.

Sanal, "Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için büyük bir titizlik ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimizin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Valiliğimizin koordinasyonunda, emniyet teşkilatımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi için gereken her türlü çaba gösterilmektedir. Bu menfur saldırıyı kınıyorum. Bilinmesini isterim ki bu alçak saldırı, sadece bana veya işletmeme yapılmış bir eylem değil, doğrudan esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır'ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşundur. Devletimizin yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda." dedi.

Sanal, konuşmasının sonunda isteyen esnafın bu saat itibarıyla iş yerlerini açabileceğini belirtti.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ebedinoğlu da kentin ve bölgenin huzurunu kaçırmaya yönelik bu saldırıların muvaffak olmayacağını söyledi.

Bu kurşunların Diyarbakır esnafına ve tüccarına değil, Diyarbakır halkının huzuruna sıkıldığını belirten Ebedinoğlu, "Bu kendini bilmez çapulculara asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaya ise kentte son dönemde iş yerlerine yönelik bu tür saldırıların yaşandığını söyledi.

Bu saldırıların sonlanması için devlet birimlerinin titizlikle çalıştığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Valimiz, emniyet bunu sonlandıracak. Bu tek başına adi münferit bir olay değil. Kuyumcular bu saldırıya karşı bir günlük kepenk kapatma eylemi yaparak bir mesaj veriyor. Bunu Diyarbakır'a yapılmış bir saldırı olarak değerlendirip, bir günlük eylem yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bir an önce faillerin yakalanmasını, bu olayların sonlanmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kuyumcular Saldırılara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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