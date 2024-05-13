Diyarbakır'da LÖSEV İncileri Projesi kapsamında öğrencilerle etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da LÖSEV İncileri Projesi kapsamında öğrencilerle etkinlik düzenlendi

Diyarbakır\'da LÖSEV İncileri Projesi kapsamında öğrencilerle etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da LÖSEV İncileri Projesi kapsamında 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı. LÖSEV tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin lösemili çocuklarla ilgili hazırladığı resimler sergilendi, dans gösterisi yapıldı ve şiir okundu. Etkinlikte, lösemi ve kanserle mücadele eden hastalara destek sağlayan LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

13.05.2024 16:21
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Diyarbakır'da "LÖSEV İncileri Projesi" kapsamında 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe 700 öğrenci katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin lösemili çocuklarla ilgili hazırladığı resimler sergilendi, çocuklar, darbuka ve trampetle dans gösterisi yaptı, şiir okudu.

LÖSEV İncileri Projesi Koordinatör Yardımcısı Belis Doğan Bayhan, gazetecilere, vakıflarının Türkiye genelinde lösemi ve kanserle mücadele eden hastalara sağlık, eğitim, sosyal ve psikolojik alanlarda destek sağladığını söyledi.

"Bir çocuğun gülüşünden daha değerli bir şey olamaz." diyerek çıktıkları bu yolda, 25 yıldır her anlamda gönüllerden destek aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade eden Bayhan, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimde işbirliği kapsamında sürdürdüğümüz LÖSEV İncileri Projemiz ile Türkiye genelinde okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizle sağlıklı yaşama dikkati çekmek, lösemi ve kanserden korunmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularında çeşitli bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapmak için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Lösemi ve kanser hastalığında en etkili ilaç moral ve motivasyon. Bugün hazırlanan gösteriler hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza moral olacak. Unutmayalım, lösemi ve kanser bulaşıcı değildir, iyilik bulaşıcıdır."

Bayhan, şartlar ne olursa olsun herkesin her zaman bu hastalıkla mücadele edenler için yapabileceği bir şeylerin olduğunu belirtti.

Etkinliğe katılanlara katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA

Lösemi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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