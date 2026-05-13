DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri kenarında piknik yaptığı sırada su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan İ.Y. (24), ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Dicle Nehri kenarında arkadaşlarıyla piknik yapan İ.Y., su seviyesinin yükselmesi sonucu bulunduğu alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?