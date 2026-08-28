Diyarbakır'da Makas Atan Sürücülere 276 Bin TL Ceza
Diyarbakır'da makas atan 3 sürücüye toplam 276 bin TL ceza kesildi, ehliyetleri 60 gün geri alındı.
DİYARBAKIR'da trafikte otomobilleriyle makas atarak ilerleyen 3 sürücüye toplam 276 bin TL para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçlar da 60 gün trafikten men edildi.
Diyarbakır'da son bir hafta içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve sanal medyadan gelen 'makas atma' ihbarları üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, makas attığı tespit edilen 3 farklı araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Makas atma' suçundan toplamda 276 bin TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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