Diyarbakır'da markette sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kask kamerasına yansıdı

Diyarbakır'da markette sıkışan yavru kedinin kurtarılma anı kask kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki markette demir profile sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kurtarılan kedi doğaya bırakılırken, kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'da bir marketin içindeki demir profile sıkışan kedinin kurtarılma anı, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesindeki bir markette yavru kedinin demir profile sıkıştığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan kedi yavrusu doğaya bırakıldı.
Öte yandan, kedinin kurtarılma anı itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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