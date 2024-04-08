??????? Diyarbakır'da mart ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.
??????? Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mart ayında Diyarbakır'da 293'ü maddi hasarlı olmak üzere 576 trafik kazası meydana geldi.
Bu kazalarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 455 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Mart Ayında 576 Trafik Kazası Meydana Geldi - Son Dakika
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
Elazığspor-K. Bulvarspor maçının ikinci yarısına çıkamayan tecrübeli kaleci Hakan Canbazoğlu'nun sağlık durumu, midesinden rahatsızlanması nedeniyle değiştirildi. Genel sağlık durumu iyi olan Canbazoğlu, Hacettepe 1945 deplasmanında forma giyebilecek.
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