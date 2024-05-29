Diyarbakır'da Medeniyetler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Medeniyetler Sergisi Açıldı

Diyarbakır\'da Medeniyetler Sergisi Açıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Medeniyetler Kenti' olarak tescillenen Diyarbakır'da, geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürlerin ahşap ve kilden kaidelere işlenmesiyle hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı.

29.05.2024 17:15
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen Diyarbakır'da, geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürlerin ahşap ve kilden kaidelere işlenmesiyle hazırlanan eserlerden oluşan sergi açıldı.

"Medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen kadim kentte Adanmış Sanatkarlar Derneği tarafından bu kültürel değerlerin sanatla gelecek nesillere aktarılması için "130 Nesildir Akan Bir Nehir, 33 Medeniyet Bir Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Yusuf Battal öncülüğünde yürütülen proje ile kentin geçmişte ev sahipliği yaptığı Hurriler, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi 33 medeniyetin izlerini taşıyan figürler ahşaba ve kileden kaidelere özenle işlendi.

Hazırlanan eserler "Müzeler Haftası" kapsamında Diyarbakır Arkeolji Müzesi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Battal, AA muhabirine, hummalı bir çalışma sonucunda sergiyi açtıklarını söyledi.

Serginin ilgi gördüğünü ifade eden Battal, "Her eserin altında karekod ile bilgilendirme yaptık. Sergimiz gördüğü ilgiden dolayı Kurban Bayramı'na kadar ziyarete açık olacak. 33 medeniyeti tanıtma adına sergi çok verimli oldu. İkinci sergi için de motivasyonumuz arttı. Kadim topraklarda yaşamış 33 medeniyetimizin izlerini ahşaba işleyerek halkımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Serginin ziyaretçilerinden Yakup Narin, 33 medeniyetin izlerinin yansıtıldığı sergiyi görmek istediğini belirtti.

Narin, şunları söyledi:

"Sergiyi gezerken, kendimi tarihin derinliklerinde hissettim. Çok güzel bir sergi. Emeği geçenlere teşükkür ediyorum."

Ayşe Şengül de sanata ilgi duyduğunu anlatarak, bu sergideki eserleri de çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Medeniyetler Sergisi Açıldı - Son Dakika

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