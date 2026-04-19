Diyarbakır\'da Mevlid-i Nebi Etkinliği

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği programda, salavatlar ve tekbirler getirildi, mevlit okundu.

Alana, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları ile PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 9 Haziran 2015'te hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın fotoğraflarının bulunduğu pankart asıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya ile Alimler ve Medreseler Birliği Sözcüsü Remzi Uçar, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, ABD ve İsrail'in Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki bazı ülkelere yaptıkları saldırılara tepki göstererek, ABD ve İsrail'in başarılı olmamasını diledi.

Etkinliğe, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Peygamber Sevdalıları Vakfı Genel Başkanı Molla Beşir Şimşek, Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan ile Irak, Mısır, Suriye, Gazze, Bangladeş, Doğu Türkistan, Sudan, Bulgaristan ve Afganistan'dan gelen davetliler, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.