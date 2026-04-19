Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Mitingi

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - "Peygamber Sevdalıları Vakfı" tarafından Diyarbakır'da düzenlenen "Mevlid-i Nebi" mitingine, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Türkiye, Irak, Mısır, Suriye, Gazze, Bangladeş, Sudan, Bulgaristan, Afganistan ve Doğu Türkistan'dan din alimleri katıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Diyarbakır'da "Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hazreti Muhammed" temasıyla "Mevlid-i Nebi" mitingi düzenlendi.

Bağlar ilçesindeki Nevruz Park Alanı'nda gerçekleştirilen miting, saat 13.30 itibarıyla başladı.

Mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yanı sıra Türkiye, Irak, Mısır, Suriye, Gazze, Bangladeş, Sudan, Bulgaristan, Afganistan ve Doğu Türkistan'dan din alimleri katıldı.

Yağışlı havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualar okundu. Mitinge katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak sık sık Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı.