Diyarbakır'da Mezopotamya Kent Parkı Yapılıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mezopotamya Kent Parkı Yapılıyor

Diyarbakır\'da Mezopotamya Kent Parkı Yapılıyor
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Kayapınar'da 211 bin m² alanda yürütülen parkın yapımı hızla sürüyor, sosyal alanlar hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Mezopotamya Kent Parkı'nın yapımı sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, Diclekent ve Mezopotamya Bulvarı kesişiminde yapımı devam eden Mezopotamya Kent Parkı'nı kentin önemli yeşil ve sosyal yaşam alanlarından biri olarak hizmete açmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

211 bin 656 metrekarelik alanda hayata geçirilen parkta kafe, açık hava kütüphanesi ve çeşitli sosyal donatı alanlarının yer alması planlanıyor.

Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanan parkta yapım çalışmaları farklı noktalarda eş zamanlı yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında park içerisinde bulunan binaların kaba inşaatları tamamlanırken ham toprak dolgu çalışmalarında da sona gelindi.

Elektrik altyapısı ve sulama sistemlerinin imalatları ise iş programı doğrultusunda devam ediyor.

Parkın sert zeminlerinde serme ve sıkıştırma çalışmaları yürütülürken bordür imalatları ile yol betonlarının dökümü de sürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla parkın sosyal donatı alanlarının yanı sıra yaya yolları ve diğer kullanım alanlarının da hizmete hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü de alanın kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını oluşturuyor. DİSKİ tarafından yatırım programı kapsamında 28 Temmuz'da başlatılan çalışmalarla parkın altyapı ihtiyacını karşılayacak 900 metre kanalizasyon hattı ile 1620 metre yağmur suyu hattı inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 metrelik kanalizasyon hattının döşenmesi tamamlandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mezopotamya, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Mezopotamya Kent Parkı Yapılıyor - Son Dakika

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