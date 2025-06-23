Diyarbakır'da Minibüste Yangın

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa Bulvarı'nın Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.