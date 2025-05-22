Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da iki motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan Muhammed Emirhan (20), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Mayıs'ta Bismil ilçesi Ağıllı Mahallesi Kışlak Küme Evleri'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada Muhammed Emirhan ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Emirhan, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muhammed'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.