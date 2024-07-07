Diyarbakır'da muhtarlara yangınlarla mücadele eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da muhtarlara yangınlarla mücadele eğitimi veriliyor

Diyarbakır\'da muhtarlara yangınlarla mücadele eğitimi veriliyor

Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğü tarafından merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara yangınlarla mücadele için teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. 17 ilçede 47 kişilik uzman ekip tarafından 1046 muhtara anız yakmanın zararları, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler ve panik yönetimi gibi konularda eğitim veriliyor. Muhtarlar aldıkları eğitimle mahallelerindeki vatandaşları bilinçlendirecek.

07.07.2024 11:23
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Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğünce merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara yangınlarla mücadele için teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Diyarbakır'da Afetler Öncesi Hazırlık Programı kapsamında deprem başta olmak üzere birçok alanda bilinçlendirme eğitimi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yangınlarla mücadele için de çalışma başlattı.

Hazırlanan 9 günlük eğitim programı kapsamında 17 ilçede 47 kişilik uzman ekip tarafından 1046 merkez ve kırsal mahalle muhtarına "anız yakmanın zararları, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi" gibi konularda eğitim veriliyor.

Muhtarlar aldıkları eğitimin ardından mahallelerde vatandaşları bilinçlendirecek.

"Faydalı bir eğitim oldu"

Merkez Sur ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Korkmaz, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 20 Haziran'da çıkan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının herkesi üzdüğünü dile getirdi.

Verilen eğitimin önemli olduğunu belirten Korkmaz, eğitimin güzel geçtiğini belirtti.

Korkmaz, şöyle konuştu:

"Böyle eğitimlerin verilmesi çok güzel. AFAD bizi bilgilendirdi. Bu bilgilendirmelerin sık sık olması lazım. Biz de mahallelilerimize öğrendiklerimizi aktaracağız. Yangına nasıl müdahale edeceğimizi, kapalı ve açık alanda nasıl davranacağımızı öğrendik. İnşallah yangın çıkmaz, çıkarsa öğrendiklerimizi uygularız. Faydalı bir eğitim oldu."

Sur ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Değer de bu eğitimlerin zaman zaman yapılmasının ve muhtarların bu konuda bilinçlendirilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin fayda sağlayacağını belirten Değer, "Deprem ve herhangi bir afet zamanında öğrendiğimiz bilgileri kullandığımızda oluşabilecek hasarı asgari seviyeye indirebiliriz." dedi.

Sur ilçesine bağlı Fidanlar Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Fidan ise verilen eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, muhtarların da çevrelerindeki insanları bilinçlendireceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da muhtarlara yangınlarla mücadele eğitimi veriliyor - Son Dakika

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