Diyarbakır\'da Narin Güran Cinayetinin Ardından Psikososyal Destek Hizmetleri Devam Ediyor

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DİYARBAKIR'da Narin Güran (8) cinayetinin ardından Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekiplerce verilen psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti sürüyor.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi. 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sonuçlanan 2'nci duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ÇOCUKLARA DESTEK

Cinayetin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere devletin tüm kurumları kendi alanlarında, mahalledeki çocuklara çeşitli desteklerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim konusunda, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık konusunda çocuklara destek olurken; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de psikososyal ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Mahalledeki bütün çocuklara tedbir anlamında psikososyal destek ve danışmanlık hizmetinin devam ettiği ve bunun da belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,