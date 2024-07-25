Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir ve 203 kilo esrar ele geçirildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir, 203 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Güldiken Mahallesi'nde narkoterör operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 24 Temmuz 2024 günü bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Güldiken Mahallesi'nde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir narkoterör operasyonu başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyon kapsamında 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir bitkisi, 367 bin 100 kök skunk bitkisi, 154 kilogram kubar esrar ve 49 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 2 milyon 669 bin 630 kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Faaliyet kapsamında 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."