Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın 7 ilçesinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 8 şüphelinin yakalandığını, 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın 7 ilçesinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. 2 bin 212 personel, 179 timin katıldığı operasyonda, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı. 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda 174 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.