Diyarbakır'da öğrenciler doğayla iç içe atölye çalışmalarına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da öğrenciler doğayla iç içe atölye çalışmalarına katıldı

Diyarbakır\'da öğrenciler doğayla iç içe atölye çalışmalarına katıldı

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dersimiz Doğa' etkinliğine katılan öğrenciler, Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldı. 5 okuldan 250 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, bitki besleme, meyve yetiştiriciliği, kampçılık, doğada sanat etkinlikleri gibi konularda atölye çalışmaları düzenlendi. Etkinlikle öğrencilere doğa ve çevre bilinci aşılanmaya çalışıldı.

30.05.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, "Dersimiz Doğa" etkinliğine katılan öğrenciler 15 alanda düzenlenen atölye etkinliklerine katıldı.

Sosyal tesislerdeki etkinlikte yer alan 5 okuldan 250 öğrenci, bitki besleme ve meyve yetiştiriciliği, kamp çadırı kurma ve kampçılık, çamur atölyesi, doğada sanat etkinlikleri, magnezyum çubuğu ile ateş yakma, renkli taşlar atölyesi, doğada ilk yardım, oryantiring, okçuluk, mikroskop ile doğadaki bitkileri inceleme gibi konularda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldı, doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birim Koordinatörü Kerim Dağ, gazetecilere, öğrencilerde doğa ve çevre bilinci oluşturmak için düzenledikleri etkinliğin aynı zamanda eğitim niteliğinde olduğunu söyledi.

Dağ, "Çocuklarımız şehirde dört duvar arasında eğitim görüyorlar. Evde de dört duvar arasındalar ve doğayı maalesef tanımıyorlar. Bugün burada çocuklara doğayı tanıtmaya çalışıyoruz. Doğayı yakından tanımalıyız, doğayı sevmeliyiz. Bugün bu bilinci çocuklarımıza aşılamak için bun etkinliği gerçekleştiriyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tesisi değerlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Dağ, Orman Okulu Projesi hazırladıklarını belirtti.

Dağ, "Burada bir Orman Okulu kuracağız. Doğa ile iç içe eğitim vermeyi planlıyoruz. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz sabahtan buraya gelip doğa hakkında akşama kadar eğitim görecekler." diye konuştu.

Büyükşehir Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Hikmet Sarı da tesisin kapılarını öğrencilere açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğrenciler karnelerini alıncaya dek atölye eğitimlerinin devam edeceğini belirten Sarı, "1 Haziran itibarıyla da tesisimiz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Vehbi Koç İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Meryem Damar (10), etkinlik kapsamında fidan diktiğini, çadır kurduğunu ve ateş yaktığını söyledi.

Damar, "Arkadaşlarımla birlikteyim, mutluyum, huzurluyum. Doğayı korumak, temiz tutmak, fidan dikmek lazım. Doğadan bir şeyler öğreniyoruz." dedi.

Mezopotamya İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Deren Demirer (10), doğada zaman geçirmenin heyecanlı ve keyifli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Çevre, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da öğrenciler doğayla iç içe atölye çalışmalarına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da öğrenciler doğayla iç içe atölye çalışmalarına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement