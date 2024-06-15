Diyarbakır'da öğrenciler tasarruf şarkısı hazırladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da öğrenciler tasarruf şarkısı hazırladı

Diyarbakır'da Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarrufun önemine dikkat çekmek için şarkı hazırladı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında onaylanan projede öğrenciler, tasarrufun önemini vurgulamak amacıyla şarkı hazırladı. Proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı şarkıyla tasarruf konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

15.06.2024 12:51
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Diyarbakır'da Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tasarrufun önemine dikkat çekmek için şarkı hazırladı.

Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ile Muhasebe Finansman bölümlerinde okuyan 8 öğrenci, 2 danışman öğretmenlerinin rehberliğinde "Tasarruflar Yatırıma Dönmeli Yurdumda Projesi"ni hayata geçirdi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında onaylanan projede öğrenciler, tasarrufun önemini vurgulamak amacıyla şarkı hazırladı.

Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansal Alanı Öğretmeni Orhan Taner Tutak, tasarrufların yatırıma dönmesi konusunda Büro Yönetimi Öğretmeni Elif Tutak ve 8 öğrenci ile proje hazırladıklarını söyledi.

Tasarrufların yatırıma dönüşmesi gerektiğini kaydeden Tutak, "Öğrencilerimiz bir şiir yazdı ve bu şiir de şarkıya dönüştürüldü. Tasarruf konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz bundan çok etkilendi. Bu şarkıyla çok sayıda insana erişmek istiyoruz." dedi.

Büro Yönetimi Öğretmeni Mukadder Yağız da okul olarak 12 proje ile TÜBİTAK'a başvurduklarını bildirdi.

Projenin kabul edilmesininden dolayı duyduğu memniyeti dile getiren Yağız, "Bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Çok faydalı oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Asiye Köçer de projenin tüm aşamalarını arkadaşlarıyla ve danışman öğretmenleriyle hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerden Suzan Borak ise proje içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu projedeki amacımız, gelirlerin tasarrufa, tasarrufların yatırıma, yatırımların da zenginliğe dönüşmesidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Tübitak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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