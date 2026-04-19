Diyarbakır\'da Öğrenciler Teknolojiyi Sanata Dönüştürüyor

Diyarbakır'da bir okulda uygulanan proje ile öğrenciler edindikleri teknolojik bilgileri sanatsal üretime dönüştürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Kodlamadan Mozaiğe: Bir Dönüşümün Hikayesi Projesi" kapsamında öğrenciler, teknoloji tasarım dersinde edindikleri yapay zeka ve robotik kodlama bilgilerini kullanarak eserler hazırlıyor.

Okulda yaklaşık 2 yıldır sürdürülen çalışma ile belirledikleri tema doğrultusunda yapay zeka ile elde ettikleri görselleri grafik tasarım programları kullanarak mukavva üzerine mozaik tekniğiyle esere dönüştüren öğrencilerin bu sayede dijital üretim, analiz ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mukavva üzerine uygulanan tasarımlarda lazer kesim ve sabitleme tekniklerini kullanan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Diyarbakır'ın tarihi mekanları, futbol kulüplerinin logoları, Türk bayrağı ve Filistin temalı çalışmaların da yer aldığı 55 çalışma hazırladı.

"Amacımız çocuklarımızla birlikte sanat eseri ortaya koymak"

Okulda teknoloji ve tasarım öğretmeni Nevzat Erdinç, AA muhabirine, projenin temel amacının öğrencilerin teknolojiyi üretime dönüştürme becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Derslerde tasarımın ilke ve elemanları üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdinç, "Amacımız çocuklarımızla birlikte bir sanat eseri ortaya koymak. Hem ders içinde hem de ders dışında edindikleri bilgileri beceriye dönüştürüyoruz. Süreci yaşayarak, yaparak ve eğlenerek sürdürüyoruz." dedi.

Erdinç, projenin öğrencilerle birlikte geliştirildiğini anlatarak, tasarımın temel ilkelerini kodlama yöntemiyle birleştirerek ilerlediklerini belirtti.

Başlangıçta basit çalışmalar yaptıklarını ifade eden Erdinç, şunları söyledi:

"Daha sonra farklı malzemeler kullanarak sayıları kodlayıp çalışmalarımızı geliştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin derslerde elde ettiği bilgiyi beceriye dönüştürmesini sağlıyoruz. Öğrenciler teknolojiyi kullanarak sanatsal üretim gerçekleştiriyor."

Erdinç, çalışmalarda hat sanatından da ilham aldıklarını anlatarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini yansıtan eserler ortaya koyduklarını, Filistin'de yaşanan olayların da çalışmalara yansıtıldığını kaydetti.

Öğrencilerin mukavva üzerine kareleme yöntemiyle tasarımlarını işlediğini belirten Erdinç, çalışmaların yapay zeka ve kodlama temelli bir yaklaşımla hazırlandığını söyledi.

"İlerleyen süreçte müzelerde sergilerimiz olacak"

Okul Müdürü Salim Coşacak da eğitim faaliyetlerini yalnızca kazanım odaklı değil, aynı zamanda beceri odaklı yürüttüklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin işbirliği, el becerileri ve psikomotor gelişimlerinin desteklendiğini ifade eden Coşacak, öğretmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Coşacak, çalışmalarda Filistin temasına da yer verildiğine değinerek, "Ülke olarak Filistin'e duyarlıyız. Orada yaşanan olaylar öğrencilerimizi de etkiledi. Bu kapsamda öğrencilerimiz Filistin temalı eserler oluşturdu. Bunu aynı zamanda dünyanın sessizliğine bir tepki olarak da değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Öğrencilerin tuttukları takımların logolarını ve Anadolu'nun mimari değerlerini de çalışmalarına yansıttığını belirten Coşacak, "Öğrenciler bu eserleri isteyerek, özümseyerek yapıyor ayrıca bu eserlere sahip çıkılmasını ve görünür olmasını istiyor. Bu çerçevede de ilerleyen süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, müzelerde sergilerimiz olacak." dedi.

"Yapay zeka, robotik kodlamayla kendi projelerimizi oluşturuyoruz"

8. sınıfta okuyan Nehir Temel, projede yer almanın kendisine büyük kazanımlar kattığını belirterek, bu çalışma sayesinde aynı zamanda arkadaşlarıyla bir arada güzel zaman geçirip sosyalleştiklerini söyledi.

7. sınıf öğrencisi Fatma Güzel de derslerde öğrendikleri bilgileri bu çalışma ile pekiştirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Güzel, "Burada çok eğleniyoruz çünkü hayal gücümüzü geliştiriyoruz. Kendi tasarımlarımızı, kendi projelerimizi yapabiliyoruz ve el becerilerimizi geliştiriyoruz. Yapay zeka, robotik kodlamayla kendi projelerimizi oluşturuyoruz." diye konuştu.