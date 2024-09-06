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Diyarbakır'da Yeni Eğitim Modeli Eğitimleri Başladı

Diyarbakır\'da Yeni Eğitim Modeli Eğitimleri Başladı

Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu model için öğretmenlere teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

06.09.2024 13:49
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Diyarbakır'da 6 bin 195 öğretmene 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" anlatılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için Diyarbakır'dan 193 öğretmen, farklı kentlerde uzmanlarca verilen eğitimleri alarak, eğitici eğitimi belgesi aldı.

Belge alan öğretmenler, 6 bin 195 öğretmene, 65 okulda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri koordinesinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

"Eğitimler kademeli olarak verilecek"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, AA muhabirine, 6 bin 195 öğretmene yeni eğitim modeli kapsamında eğitimler verdiklerini, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimiyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kentteki 65 okulda, öğretmenlere yeni eğitim modelinin anlatılacağını kaydeden Eronat, eğitimin değişken bir yapıya sahip olduğunu, tüm dünyada ve ülkede çocukların, bireylerin ihtiyaçları için değiştiğini belirtti.

Bu değişimin de eğitimdeki yansımalarını geliştirerek, değiştirerek vermek zorunda olduklarını ifade eden Eronat, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu noktada tüm eğitim sistemi ideolojilerinden bağımsız bir milli şahsiyetin oluşumunun sağlamasını amaçlayan bir sistem. Eleştiren, düşünen, problem çözen, karar veren, sorumluluk sahibi nesiller, bireyler, gençler yetiştirmeyi hedefleyen bir model. Biz de bunu vurgulamak üzere öğretmenlere eğitim öğretim yılı başlamadan bunların eğitimlerini veriyoruz. İlimizde bunun dışında yaklaşık 25 bin öğretmenimiz var. Bu öğretmenlere de eğitimler kademeli olarak verilecek. Bu eğitimler kademeli olarak diğer sınıflarda da verilecek bir sistemdir. Yüzde 30-35 oranında seyreltilmiş bir müfredat var ve öğrencinin kendini rahat hissedebileceği, bilgisini hayatındaki bir çok alanda aktarabileceği bir eğitim sistemi bu. Çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek hepimizin ana hedefi olmak zorunda."

Eğitici eğitimi belgesi alan Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni Enver Sedat Yıldız ise görevlendirmeyle Erzurum'da yapılan hizmet içi eğitimine katıldığını söyledi.

Yıldız, "5 günlük bir eğitim yapıldı. Biz de bu yıl eğitim öğretim başlamadan hizmet içi eğitiminde öğretmenlere bilgilendirme yapıyoruz. Öğretmenlerin, okullar açılmadan hazırlıklı bir hale gelmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Eğitime katılan Süleyman Bin Halid Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni Fatma Dayı Sersan ise eğitimler sayesinde öğrencilerin ezberden uzaklaşacağını anlattı.

Sersan, "Öğrendiklerimizi öğrencilerimize aktarmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

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