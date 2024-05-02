Diyarbakır'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırıyı Kınama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırıyı Kınama

Diyarbakır\'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırıyı Kınama

Diyarbakır'da bir öğrencinin okul müdürüne yaptığı bıçaklı saldırıyı Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı kınadı. Okul müdürünün yaralandığı saldırıyı kınayan sendika üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilemeyeceğini belirtti. Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

02.05.2024 14:21
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Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesinde önceki gün, okuldan uzaklaştırılan bir öğrencinin okul müdürüne yaptığı bıçaklı saldırıyı kınadı.

Okul müdürünün yaralandığı bıçaklı saldırının gerçekleştirildiği lise binası önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, sendika üyeleri ve bazı öğretmenler, okul müdürü H.O'nun yaralandığı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilemeyeceğini belirtti.

Tekdemir, şunları söyledi:

"Eğitim çalışanlarına karşı artan şiddet tüm eğitim sistemini etkilemektedir. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bunun için yetkili kişi ve kurumlardan sivil toplum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanlarına sorumluluk yüklenmektedir. Bakanlığımız öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli, bu olaylara yasal yollarla dur demeli ve öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlamalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak bu menfur olayın takipçisi olacağız."

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki lisede bir öğrencinin disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verilmişti. Okuldan uzaklaştırılan öğrenci 30 Nisan'da okul bahçesinde müdür H.O'ya bıçakla saldırmıştı.

Yaralanan H.O. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edilmiş, polis ekiplerince olay yerinden kaçan öğrenci yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırıyı Kınama - Son Dakika

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