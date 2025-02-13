Diyarbakır'da Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır\'da Operasyon: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütüne üye olduğu belirlendi.

13.02.2025 19:21  Güncelleme: 19:23
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetten aranan firari hükümlünün de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Silvan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, suç örgütüne üye olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, şüphelilerden 1'inin Şanlıurfa'da işlenen 4 cinayetin faili olarak arandığı, farklı kimlik bilgileriyle uzun süre saklanmaya çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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