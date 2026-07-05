Diyarbakır\'da Örtü Yangınına Müdahale Sürüyor

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçit Mahallesi yakınlarındaki Mırgan Yaylası'nda örtü yangını çıktı. Yangın için bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden 11 personel, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.