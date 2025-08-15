Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi ile Lice ilçesi kırsal Duru ve Ziyaret mahallelerinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangınları çıktı. Mahallelilerin ihbarıyla bölgelere itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden 5 arazöz ve 30 işçi sevk edildi. Ekipler tarafından dumandan etkilenen 3 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Örtü Yangınları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?