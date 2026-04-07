Diyarbakır\'da Oto Kaporta Dükkanında Yangın

Diyarbakır'da oto kaporta dükkanında çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesi 2. Sanayi Sitesi'ndeki oto kaporta dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangının hasara neden olduğu iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.
