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Diyarbakır'da Otobüs Şoförü, Muavini Ezip Öldürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otobüs Şoförü, Muavini Ezip Öldürdü

Diyarbakır'da bir otobüs şoförü, mola verdikleri otogarda tartıştığı muavini ezip ölümüne neden oldu. Şoför tutuklandı.

28.12.2023 - 16:04,
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DİYARBAKIR'da, mola verdikleri otogarda tartıştığı muavinini Abbas İşler'i (42) ezip ölümüne neden olan yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce (40) tutuklandı. İnce'nin mola verdikleri tesiste yemek yerken masaya bir yolcuyu davet ettiği bu nedenle de İşler ile aralarında tartışma çıktığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ergani Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, İşler, Ergani'deki akrabalarını otogara çağırdı. Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler'in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abbas İşler'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför Sebahattin İnce de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşler'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani'de toprağa verildi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, mola verdikleri Malatya'da yemek yerken Sebahattin İnce, bir yolcuyu masalarına davet etti. Bu nedenle İnce ile İşler arasında tartışma yaşandı. Otobüse bindikten sonra da şoför İnce'nin, yolcunun hostes koltuğunda oturmasını istediği, İşler'in ise buna karşı çıktığı ifade edildi. Ergani Otogarı'na geldiklerinde ise Abbas İşler'in akrabalarını çağırdığı öğrenildi.

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HABER DİYARBAKIR,(DHA)-

Diyarbakır\'da Otobüs Şoförü, Muavini Ezip Öldürdü
Kaynak: DHA
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