Diyarbakır\'da Otobüs ve Servis Çarpıştı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, belediye otobüsüyle öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 21 AHE 259 plakalı belediye otobüsü, Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda 21 S 0686 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.
Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
