Diyarbakır\'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DZ 506 plakalı otomobil Diyarbakır-Ergani kara yolunda çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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