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Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana gelen kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır\'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
18.12.2023 - 12:33,
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Diyarbakır'da otomobilin çöp kamyonuna çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 21 DZ 506 plakalı otomobil Diyarbakır-Ergani kara yolunda çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Son Dakika

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