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Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, Diyarbakır- Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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