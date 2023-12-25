 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Diyarbakır-Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde, A.A. idaresindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır\'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
25.12.2023 - 23:51,
Abone Ol

Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, Diyarbakır- Mardin kara yolu Sur ilçesi kırsal Kırmasırt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Mardin, Sur, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika


23:45
Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement