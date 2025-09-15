Diyarbakır'da Otomobil Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Otomobil Yangını: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Yangını: 3 Yaralı
15.09.2025 10:40
Diyarbakır'da bir otomobil kaldırıma çarpıp yandı, 3 kişi yaralandı. Biri ağır yaralı.

DİYARBAKIR'da kaldırıma çarpıp yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilde bulunan 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.T.'nin (46) vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

