Diyarbakır'da Oyuncakçıda Silah Atölyesi Ele Geçirildi

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen silah üretim atölyesine düzenlenen operasyonda cephanelik bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüpheliler tespit edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada merkez Bağlar ilçesinde bir oyuncakçı dükkanının arka kısmında silah üretiminin yapıldığını belirledi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları için 15 Mayıs günü 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun düzenlendiği silah üretim atölyesinde yapılan aramada ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 182 adet silah yapımına hazır kurusıkı tabanca, 172 adet yay ve seti bulunan namlu, 199 adet şarjör, 183 adet silah yapımında kullanılan aparat, 136 adet fişek, 3 adet boş sürgü, 20 adet üst kapak, 1 adet lazer makinesi, 1 adet mengene, 170 adet kredi kartı ve 2 adet pos cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemi sürüyor.