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Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı

Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin iniş sırasında pistten çıktığı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Kente gelen uçaklar ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, jetin iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi. Jetin kaldırılmasının ardından pistin yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

30.12.2023 - 17:22,
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Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)

Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin iniş sırasında pistten çıktığı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Kente gelen uçaklar ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, jetin iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi. Jetin kaldırılmasının ardından pistin yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

HABER Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYADİYARBAKIR,(DHA)

Diyarbakır\'da özel jet pistten çıktı
Kaynak: DHA
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