Diyarbakır’da Özel Öğrencilere Mesleki Eğitim

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören hafif düzeyde otizm tanılı öğrenciler, okul bünyesinde oluşturulan özel eğitim sınıflarında aldıkları mesleki eğitim sayesinde geleceğe hazırlanıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki lisede özel öğrencilerin mesleki eğitimlerine katkı sunulması, sosyal becerilerinin geliştirilerek hayata kazandırılması amacıyla okuldaki atıl bir bina "Özel Eğitim Sınıfları"na dönüştürüldü.

2025-2026 eğitim öğretim yılında, hafif düzeyde otizm tanısı bulunan 5 öğrencinin kabul edildiği lisede öğrenciler, sınıf ve atölyelerde yürütülen eğitimlerle mobilya ve dekorasyon alanında teorik bilgi ediniyor, uygulamalı çalışmalarla meslek öğreniyor.

Atölyede ahşap parçalarını zımparalayan, boyayan ve çeşitli uygulamalar gerçekleştiren öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde meslek öğreniyor, sosyal yaşam becerilerini güçlendiriyor.

"Onları usta pozisyonuna getirmeyi amaçlıyoruz"

Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Işın, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okuldaki atıl bir binayı yeniden dizayn ederek "Özel Eğitim Sınıfları"na dönüştürdüklerini söyledi.

Sınıflarda hafif düzeyde otizm tanısı konulan 5 öğrencinin eğitim aldığını belirten Işın, öğrencilerin mobilya dekorasyon alanında eğitim aldığını bildirdi.

Özel öğrencilere değer verdiklerini, gelecekte yalnız kalmamaları için mesleki ve sosyal becerilerini geliştirerek onları topluma kazandırmaya çalıştıklarını belirten Işın, şunları kaydetti:

"Öğrenciler akademik derslerinin yanı sıra meslek derslerini görüyor. Öğretmenlerimiz sayesinde kısa sürede adapte oldular. Meslekle ilgili becerileri anlayınca kolaylıkla yapmaya başladılar. Öğrenciler, mobilya dekorasyon bölümünün tüm alanlarını mezun oluncaya kadar öğrenecekler. Tüm becerileri kazanmış olacaklar. 9. sınıf olmaları nedeniyle temel becerilerden başlıyoruz. Daha sonra farklı beceriler ekleyerek onları usta pozisyonuna getirmeyi amaçlıyoruz. Boyama, ahşap işleme, kesme ve birleştirme gibi işlemleri 9. sınıfta öğrendiler."

Işın, öğrencilerin son sınıfta staj yaparak iş hayatına atılacaklarını sözlerine ekledi.

Özel öğrencilerden Mert Buyruk (15), sınıfta ahşap boyadıklarını, atölyede ise mobilya alanında çalıştıklarını söyledi.

Okulda arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini, iyi eğitim aldıklarını belirten Buyruk, "Atölyede zımparalama, törpüleme ve testere ile basit işleri yapıyoruz. Şu an 9. sınıfta olduğum için bunları yapıyorum son sınıfta ise makineleri kullanacağım." dedi.

Muhammet Yusuf Sülün (15) ise sınıf ve atölyede mobilya alanında çeşitli ürünler yaptıklarını dile getirdi.

"Herkes çok özverili bir şekilde onlarla ilgileniyor"

Veli Ruken Budak da oğlunun 4 arkadaşıyla eğitim aldığını, okulu çok sevdiğini ve her gün keyifle okula geldiğini söyledi.

Müdür ve öğretmenlerin öğrencilere karşı çok ilgili olduğunu belirten Budak, şöyle konuştu:

"Onları hayata hazırlayabilmek, ileride bir meslek sahibi olmalarını sağlayabilmek adına herkes çok özverili bir şekilde onlarla ilgileniyor, emek veriyor. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz çünkü bu çocuklar her zaman böyle imkana sahip olamayabiliyor. Her birinin seviyesi eş değer olmayabiliyor, her şeye aynı anda katılamayabiliyorlar, farklı tepkiler verebiliyorlar. Okul, sabır ve özveriyle çocuklarımızı bu işin içerisine dahil edebilmek için uğraşıyor."

Lise sayesinde oğlunun el becerilerinin geliştiğini ve topluma daha fazla uyum sağladığını dile getiren Budak, "Oğlum boya yapmayı seviyordu ama daha fazla geliştirdi. El becerilerinin ilerlemesiyle ilerleyen dönemde bunu mesleğe dönüştürmesi onun için çok faydalı olur." ifadelerini kullandı.