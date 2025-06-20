Diyarbakır'da Özel Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika
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Diyarbakır'da Özel Öğrencilerin Karne Sevinci

20.06.2025 22:39
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Diyarbakır'da 104 özel gereksinimli öğrenci karne alırken, 24 öğrenci mezuniyet mutluluğu yaşadı.

Diyarbakır'da 104 özel gereksinimli öğrenci karne heyecanı yaşadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'daki Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 104 özel gereksinimli çocuklar Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun ellerinden karnelerini aldı.

Sur ilçesinde bulunan Sur Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri bugün karne sevinci yaşadı. Programda, özel gereksinimli 104 öğrenci karnelerini almanın mutluluğunu yaşarken, 24 öğrenci ise mezuniyet sevinci yaşayarak yeni bir hayata adım attı.

Karne dağıtım programı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Sur ilçesi Kaymakamı Asım Solak'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vali Zorluoğlu, öğrencilere karnelerini tek tek takdim ederek başarı dileklerinde bulundu. Ayrıca öğretmen ve velilerle de bir araya gelen Zorluoğlu, özel eğitim alanında yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Karne programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.

Etkinlikte konuşan Vali Zorluoğlu, bugün tüm Türkiye'de ve Diyarbakır'da 2024-25 eğitim öğretim döneminin son günü olduğunu ve bugün okul zilinin bu dönem için son kez çalmış olduğunu belirtti. Zorluoğlu, "Biz de Diyarbakır'da çok şükür iyi bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve bugün bu okulumuzda ki burası diğer okullardan biraz farklı. Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okul. Buradaki çocuklarımız da bu karne sevincini beraber yaşayalım istedik 24 tane mezun veriyor bu okulumuz bu sene bu çocuklarımızın tamamına karnelerini doğrudan vermenin mutluluğunu heyecanlı yaşadık. Onların mutluluğuna siz de şahit oldunuz gerçekten çok keyifli çok özel zamanlar yaşadık. Aynı zamanda öğretmenlerimizle bir araya gelerek okulumuzun bazı ihtiyaçları üzerinde de istişarelerde bulunduk. İnşallah gerek bu okulumuzda gerek diğer tüm okullarımızda öğrencilerimiz başarılı bir şekilde öğrenim hayatlarına devam edecekler. Yaz ayları tabii güzel zamanlar öğrenciler için, çocuklarımız için onların inşallah çok eğlenceli zamanlar geçireceği dönem olacak. Diyarbakır'da da yaz aylarında valilik olarak ilgili kurumlarımızla, gençlik spor il müdürlüğümüzle birlikte çocuklarımız için, gençlerimiz için yaz kurslarımız olacak bütün ilgi duyan çocuklarımız gençlerimizi de o kurslarımıza davet ediyoruz. 2024-25 dönemi sona erdi bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karne heyecanı yaşadıklarını aktaran Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mehmet Zuhat Ay, "104 öğrencimiz karnesini aldı bunlardan 24'ü mezun olan öğrencilerimizdi. Okulumuzda 3 meslek atölyemiz var. Bunlar el sanatları, konaklama ve tarım atölyesi bu atölyelere kayıt olmak için 8'inci sınıftan öğrencilerimizin RAM yönlendirmesiyle okulumuzun ismini söyleyerek sadece çok kolay bir şekilde kaydını yapabilirler" şeklinde konuştu.

Velilerden Cemile Tunç, okul eğitiminin güzel ve yapıcı olduğunu aktardı. Tunç, "Bugün valimizin de bu programa katılması çok hoştu. Okul bitti, mezun oldular. Mutluyum başarılı oldu kızım. İlkokuldan beri normal okullarda bayağı bir ezilmişti ama bu okulda başarılı oldu" dedi.

Öğrencilerden Devran Nur Tunç ise, bu okulda olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Tunç, "Takdir belgesi aldım. Arkadaşlarımın ve öğretmenlerim hepsi çok iyi. Bugün valimiz ile fotoğraf çektik takdim ettik çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Diyarbakır genelinden ise okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 472 bin 541 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Özel Öğrencilerin Karne Sevinci - Son Dakika

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