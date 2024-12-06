Diyarbakır'da Pamukta Sulama Paneli - Son Dakika
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Diyarbakır'da Pamukta Sulama Paneli

Diyarbakır\'da Pamukta Sulama Paneli

Pamuk üretiminde sulama yöntemlerinin önemi ve etkinliğin artırılması için panel düzenlendi.

06.12.2024 16:47
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Diyarbakır'da "Pamukta sulamanın etkinliğinin artırılması" paneli düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Malabadi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, sulama yönteminin doğru seçimi ve uygulanması konusunda çiftçilerin eğitilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlandı.

Panelde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, tüm ürünlerde olduğu gibi pamuk üretiminde de suyun etkin kullanılmasının tarımsal üretimin devamlılığı ve yüksek verim için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Uygulanmakta olan salma ve basınçlı sulama yöntemleri ile yapılan aralıklı sulamaların bitkinin gelişimini olumsuz etkilediğini ve verim kayıplarına neden olduğunu belirten Atalar, panelin sulamada yaşanan sorunların düzeltilebilmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu, buna yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Suluma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Yaman moderatörlüğünde yapılan panelde, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Suluma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin, "Pamukta Etkin Sulama Stratejileri ve Modernizasyon", DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu, "Pamukta Bilinçsiz Sulamanın Sonuçları", Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Cahit Kaya, "Pamuk Bitkisinde Sulama Kaynaklı Hastalık ve Zararlılar", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Murat Türker, "Tarımsal Sulama ve Ekipman Destekler" konularında sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Eğitim, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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