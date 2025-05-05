Diyarbakır\'da Park Halindeki Araç Yandı

Diyarbakır'da otomobil park halindeyken yandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.