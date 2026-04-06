Diyarbakır\'da Patlama: 77 Yaşındaki Hasan Yüntem Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki sanayi sitesindeki bir dükkanda sobaya atılan yanıcı maddenin patlaması sonucu yaralanan Hasan Yüntem (77), tedavi gördüğü hastanede 85 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Ergani Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik dükkanında 12 Ocak günü sobaya yanıcı madde atılması sonucu patlama oldu. Patlamada dükkanda bulunan Hasan Yüntem ile M.S.D., S.C. ve M.F.G. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Yüntem, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yüntem, bugün hayatını kaybetti.