Diyarbakır'da Pediatri Kongresi Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Pediatri Kongresi Başladı

Diyarbakır\'da Pediatri Kongresi Başladı

4. Doğu Pediatri Kongresi, çocuk sağlığı konularında 1876 doktorun katılımıyla devam ediyor.

27.09.2024 15:17
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Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneğince düzenlenen 4. Doğu Pediatri Kongresi devam ediyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün başlayan ve 29 Eylül'e kadar sürecek kongredeki oturumlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları ele alınıyor.

Çok sayıda ilden 1876 çocuk doktorunun katıldığı kongrede, teknoloji ve ilaç firmaları açtıkları stantlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili katılımcıları bilgilendiriyor.

Doğu Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Velat Şen, gazetecilere, kongrede bilim insanlarının pediatri alanındaki gelişmeleri ayrıntılarıyla sunacaklarını söyledi.

Dernek olarak teknolojiye ve bilimsel gelişmelere göre hareket ettiklerini ifade eden Şen, kongrenin katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan faydalı olacağını belirtti.

Şen, "Dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında başta Gazze ve Lübnan olmak üzere, binlerce çocuk ve kadın öldürülüyor. Bu konuya önem veriyoruz ve sürekli gündemde tutulmasını istiyoruz. Akademisyenler olarak bir çocuğun küçük bir rahatsızlığı için dahi uğraş verirken onca sağlıklı çocuğun bir hiç uğruna yaşamlarını yitirdiğini görüyoruz. Bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Kongrede bu durumu da dile getiriyoruz." dedi.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Serhat Samancı da kongrede 23 oturum yapılacağını belirtti.

Kongrenin gerçekleşmesine katkı sunanlara teşekkür eden Samancı, şunları söyledi:

"Büyük bir özveriyle oluşturulan bilimsel programımız, 7 ülkeden 186 hocamızın sunumlarıyla gerçekleşecek. Kongremize yaklaşık 70 firma destek sağladı, 97 stant alanımız bulunmakta. Kongrenin ilimize, bölgemize ve bilime katkı sunmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Güncel, Eylül, Çocuk, Son Dakika

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